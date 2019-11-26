Adem Kılıççı, gece kulübünde polisin kafasında cam şişe kırdı

Survivor yarışmasıyla adını duyuran milli boksör Adem Kılıççı ile Sarallar grubuna mensup arkadaşları Aziz Saral ve Fikri Saral, eğlenmek için gittiği gece kulübünde tartışma yaşadı. Kısa sürede arbedeye dönüşen tartışmada polis olan şahıs, Adem Kılıççı ve Sarallar tarafından feci şekilde darbedildi. Sabah gazetesinin haberine göre; milli boksör tarafından başında bir de cam şişe kırılan mağdur polis, şikâyetçi oldu.

'Bizim fotoğrafımızı mı çekiyorsun?'

Olay, geçen günlerde meydana geldi. Güvenlik Büro'da çalışan polis memuru Murat C., kız arkadaşıyla birlikte İstanbul Ortaköy'deki lüks bir eğlence mekânına gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde kulüpte eğlenen çift, yan masada bulunan bir grupla tartışmaya başladı. İddiaya göre genç adam eğlenirken bir yandan da video çekiyordu. Yan masada bulunan müşteriler ise, "Bizim fotoğrafımızı mı çekiyorsun?" dedi.

Yere yığılan polis dakikalarca darbedildi

Adem Kılıçcı, Sarallar grubuna mensup Aziz Saral ve Fikri Saral'ın aralarında bulunduğu grup arasında başlayan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü. İddiaya göre, polis memuru, aniden grubun saldırısına uğradı. Adem Kılıççı masada bulunan cam şişeyi polis memurunun kafasında kırdı. Yere yığılan polis memuru, aynı grup tarafından dakikalarca darbedildi.

Mekânın görevlileri olaya müdahale etti. Yerde kanlar içinde kalan polis memuru ambulansla hastaneye götürülüp tedavi altına alındı. Mağdur sıfatıyla ifadesi alınan polis memuru, kendisini darbeden şahısları tespit etti.

1 yıldan 3 yıla kadar hapisleri istendi

Adem Kılıççı, Sarallar grubuna mensup Aziz Saral ve Fikri Saral hakkında başlatılan soruşturma geçen günlerde tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 şüpheli hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede iştirak halinde silahla polis memuru Murat C.'yi darp ettikleri ileri sürülen şüpheliler hakkında 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis istendi.





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