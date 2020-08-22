Adem Ljajic için Al Nassr iddiası
Beşiktaş’ın Sırp oyuncusu Adem Ljajic için Suudi Arabistan basınından transfer iddiası gündeme geldi.
22 Ağustos 2020, Cumartesi 20:07 Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan takımı Al Nassr’ın Adem Ljajic için Beşiktaş ile transfer görüşmelerinde bulunduğu, bunun yanı sıra Al Nassr yetkililerinin Adem Ljajic’i de ikna etmeye uğraştığı haberde yer aldı.
Beşiktaş 2 sezon önce Torino’dan transfer ettiği Ljajic için toplam 7 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ödemişti. Adem Ljajic’in 2 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.
DHA
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