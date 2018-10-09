Adem Ljajic’in mazereti var!

Adem Ljajic’in mazereti var! Kara Kartal’ın tecrübeli orta saha oyuncusu Adem Ljajic, önceki akşam Konyaspor’la oynanan Spor Toto Süper Lig mücadelesine 11’de başlamış ancak pek varlık gösterememişti. Sebebi ortaya çıktı...