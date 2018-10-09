Adem Ljajic’in mazereti var!
Kara Kartal’ın tecrübeli orta saha oyuncusu Adem Ljajic, önceki akşam Konyaspor’la oynanan Spor Toto Süper Lig mücadelesine 11’de başlamış ancak pek varlık gösterememişti. Sebebi ortaya çıktı...
Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Adem Ljajic, önceki akşam oynanan Konyaspor maçına ilk 11’de başlamıştı.
75 dakika sahada kalan ancak varlık gösteremeyen Sırp asıllı Boşnak oyuncunun, sağlık sorunları sebebiyle etkisiz olduğu öğrenildi.
Malmö deplasmanında soğuk algınlığına yakalanan ve Konya karşısına serum tedavisi sonrasında çıkan Ljajic’in, mücadele sonrasında ilaç tedavisinin sürdüğü bildirildi.