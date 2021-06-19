Adem Saygın: Arka arkaya kazandırınca oyunlara ilgi yükseldi

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde yaklaşık 11 yıldır şans oyunları bayiliği yapan Adem Saygın, ilçede talihlilere dağıttığı büyük ikramiyelerle tanınıyor. Saygın’ın İkizler Şans Gişesi adlı bayisinde geçtiğimiz Ramazan ayında Şans Topu oynayan bir talihli büyük ikramiye olan 654 bin 51 liranın sahibi oldu. Aynı bayiden geçtiğimiz Aralık ayı ve bu ay içinde Kazı Kazan oynayan 2 ayrı kişi de 200’er bin lira kazandı. Bayisine talihlilerin kazandığı ikramiyelerin afişlerini asan Adem Saygın, vatandaşların bayi olarak kendilerine büyük ilgi gösterdiğini belirterek, şans oyunlarına da ilginin son dönemde çok arttığını söyledi. Sürekli oynayan müdavim müşterilerinin olduğunu söyleyen Adem Saygın, “Bir müşterim var, sürekli olarak şans oyunları oynuyor ve birkaç kez de ikramiye kazandı. Bu talihli müşterim kuponlarını yatırması için bir kişiyi gönderiyor. Bir gün müşterimin kuponlarını yatırmaya gelen bu kişi, ‘Bu adam sürekli kazanıyor. Belki bana da çıkar’ diyerek müşterimin rakamlarını yazarak, kendi adına da Şans Topu oynadı. Ve onun şansı ile bu sefer o da kazandı” dedi.

ARKADAŞI GÖNDERDİ BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDI

İkiz kardeşi bulunduğu için bayilerinin adının İkizler olduğunu belirten Adem Saygın, Şans Topu’nda 654 bin 51 lira büyük ikramiye kazanan talihlinin arkadaşı tarafından bayisine yönlendirildiğini anlattı. Saygın, “Bir müşterim ‘İkizler gişesinden kupon oyna’ diye arkadaşını bizim bayimize göndermiş. O talihlinin bayimizden oynadığı kupona bayramın ilk günü 654 bin liralık büyük ikramiye isabet etti” dedi.

'ZAMAN TOTEMİ' YAPANLAR VAR, KAPIDA 15 DAKİKA BEKLİYORLAR

Şans oyunları oynamak için gelen bazı vatandaşların totemleri olduğunu söyleyen Saygın şunları söyledi: “Totemciler var. Adam gelip büfemde 15 dakika bekliyor 15 dakika sonra oynuyor. Gelir gelmez oynarsam çıkmaz inancı var. Makinadan bazı kişilerin oynamasını bekliyor. Saat tutuyor tam 15 dakika geçince oynuyor. Bana ‘Kazı Kazanı kartımı sen kazır mısın?’ diyor. Onlar da benim şansımın çok olduğuna inanıyor. Bazı müşterilerim ise telefon ediyor saat 5’i 10 geçe, 6’yı 5 geçe oyna diyen var. Üstelik bu inanışla banko rakamlarıyla oynayanlar var. Ben bu inanışa ‘zaman totemi’ yapan müşteriler diyorum.”

BİRİSİNE ÇIKINCA BEN DE OYNUYORUM

Bayide şans oyunları oynayan müşterilerine ikramiye isabet ettiğinde kendisinin de oynadığını ifade eden Saygın, “Ben şansın uğradığı belli dönemler olduğuna inanırım. Birisine çıkınca bana da çıkabilir diye ben de şansımı denerim. Müşterilerime tavsiyem ise oynayanlar kuponlarına ve yazdıkları rakamlara lütfen dikkat etsinler. Şanslı rakamları var ise onları mutlaka yazsınlar, vazgeçmesinler, aklına geldiği an gidip Kazı Kazan oynasınlar. Mutlaka şanslı periyoda girdiyse bir şeyler çıkacaktır” diye konuştu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇILGIN BİR YERE GELDİ

Adem Saygın, son dönemlerde şans oyunlarına ilginin çok arttığının altını çizdi. Özellikle Şans Topu’nda büyük ikramiye kazanan talihlinin kuponunu bayilerinden oynamasının ardından kendilerine yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Saygın, “Aralık ayında bir tane büyük ikramiye verdik ondan sonra satışlarımız çok arttı. Özellikle Kazı Kazan’da çok artış var. Çılgın Sayısal Loto’ya da ilgi arttı. Şu an 170 milyon liraya ulaşan çılgınca büyük bir ikramiye düzeyine ulaştık. Kazı Kazan’da da bu hafta bile çok sayıda 500 lira, 1000 lira ve 10 bin lira verdik. Burada bizden 3 defa büyük ikramiye çıktı” diye konuştu.

BAYİLİK KAZANCI İYİ EK OLARAK PRİMLER VAR

Son dönemlerde kazançlarının arttığını dile getiren Saygın, “Bu işi yapmayı düşünenlere gerçekten öneririm. Hevesi olanlar kesin yapsın. Sisal Şans ile birlikte ikramiyelerin artması ve ikramiyelerin sık çıkması bizim kazançlarımızın da artmasına neden oldu. Şu anda ayrıca ek olarak primler de var. Ben esnaf olarak memnunum şu anda. Bayilik almak çok kolay. Hayrabolu’da 3 tane vardı. Bir tane daha verdiler. İki tane daha verecekler diye biliyorum. Buranın nüfusu 18-20 bin. Ama çok büyük satışlarımız var” dedi.

KAZI KAZAN OYNADI 200 BİN TL KAZANDI

Selçuk Tutal, 7 Aralık 2020 günü Adem Saygın’ın bayisinden Kazı Kazan oynayarak 200 bin lira kazandı. Tutal, “5 liralık Kazı Kazan oynadım 200 bin lira çıktı. Organize sanayide depocu olarak çalışıyorum. Biraz borcum vardı onları kapattım. Kredi kartına, ev kredisi borcum vardı onları kapattım. Geri kalanını da bankaya yatırdım. İkramiye çıktığında müthiş heyecanlandım. Hatta tam bu oturduğumuz masada oynamıştım. Çok farklı bir duygu o an yaşamadan anlatılmaz. Kuponu kazıdım ve ikramiyeyi görünce, Adem ağabeye, ‘Bana çıktı dedim’. O da, ‘Hadi ya git başımdan, dalga geçme benimle’ dedi ama sonra o da heyecanıma ortak oldu” diye konuştu.

ARA SIRA ŞANSIMI DENİYORUM

Hayrabolu’da yaşayan Erol Erkin, elinden geldiği kadar şans oyunları oynadığını söyledi. Erkin, “Evim yok, şans oyunlarımdan kazanırsam ev almayı düşünüyorum. Mümkün mertebe ufak ufak şansımızı denemeye çalışıyorum. Aşağı yukarı her gün gelip, oynamaya çalışıyoruz, bir şeyler yakalamaya çalışıyoruz. Ortalama oynadığım oyunlar 10 lira, 20 lira civarı” diye konuştu.