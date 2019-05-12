Ses sanatçısı Onur Akay, tiyatro ve sinema oyuncusu Adem Yavuz Özata'nın kalp krizi geçirerek vefat ettiğini duyurdu. Peki, Adem Yavuz Özata kimdir? İşte detaylar…

ADEM YAVUZ ÖZATA KİMDİR?

2 Şubat 1975 Sivas doğumlu olan genç oyuncu Adem Yavuz Özata çok sayıda tiyatro oyunu, dizi ve sinema filminde rol almıştı. Aynı zamanda sanat yönetmenliği ve yönetmen yardımcılığı görevlerinde de bulundu.

OYNADIĞI DİZİLER VE SİNEMA FİLMLERİ

Gerçek Kesit, Kuzenmlerim, Sırlar Dünyası, Kapüsistan, Kurtlar Vadisi, Sururi, Ham Meyvayı Kopardılar, Kalp Gözü, Gerçek Kesit: Kusursuz Cinayet, Ihlamurlar Altında, Memleket Hikayeleri, Ezo Gelin, Hatırla Sevgili, Korkusuzlar, Sıla, Çemberimde Gül Oya, İki Aile, Demir Leblebi, Korkusuzlar, Pars Narkoterör, Senden Başka 2, Tatlı Bela Fadime, Ölümsüz Kahramanlar, Aşk-ı Memnu, Hicran, Uzak İhtimal, 40, Dersimiz Atatürk, Ezel, Papatyam, Ömre Bedel, Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan, Gişe Memuru, Dartonlar Laz kit, İsimsizler, Bizim Okul, Nefesim Kesilene Kadar.