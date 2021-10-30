Türkiye Aden Havalimanı girişinde bombalı saldırı düzenlendi

Aden Havalimanı girişinde bombalı saldırı düzenlendi

Türkiye

Aden Havalimanı girişinde bombalı saldırı düzenlendi

Yemen’in geçici başkenti Aden’deki havalimanının girişinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

30 Ekim 2021, Cumartesi 20:33 Son Güncelleme:
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Aden Havalimanı Medya Sorumlusu Adil Hamran, AA muhabirine, Aden Havalimanı girişindeki kontrol noktasında bomba yüklü aracın infilak ettiğini belirtti. Hamran, saldırının gerçekleştiği bölgeden alevler yükseldiğini, olay sonucu aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 10 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını ifade etti. Patlama sonucu bombalı aracın çevresinde bulunan bazı araçların alev aldığını dile getiren Hamran, bazı evlerde de hasar meydana geldiğini kaydetti. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

AA

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