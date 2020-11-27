Aden isminin anlamı nedir? Aden ne demek?
Aden isminin anlamı son dönemlerde anne ve babaların dikkatini çekmeyi başardı. Hem kulağa farklı gelmesi açısından hem de anlamının dikkat çekici olmasından dolayı son dönemlerde popülerlik kazandı. Aden isminin anlamı anne ve baba olacak kişiler tarafından internet ortamında aranmaya başlandı. Aden isminin anlamı nedir? Aden ne demek? Tüm bu sorulara cevap olarak isim analizimize göz atabilirsiniz.
27 Kasım 2020, Cuma 18:13 Son Güncelleme:
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Aden isminin anlamını çok duymamış olabilirsiniz. Eminiz ki bu ismi ilk başta duyanlar Aden ne demek sorusunu sormuşlardır. Aden isminin anlamını şu şekilde inceleyebiliriz.
Aden isminin anlamı nedir? Aden ne demek?
1.cennet bahçesi
2.Salgı yapan organ, bez.
3.Yemenin liman şehri
Aden isminin kökeni: Turkce
Aden isminin özellikleri:
Liderlik Vasfı vardır. Doğal bir liderdir. Kendine has görüş ve düşüncelere sahiptir. Diğer insanların etkisinde kalarak karar vermez. Sorumluluk ve görev almaktan kaçınmaz. Cesur insanlardır. Ancak bazı durumlarda cesaretlerini kontrol edip hemen karar vermemeli, esnek olabilmeli ve diğer insanların düşüncelerini de dikkate almalıdırlar.
Yere sağlam basan kişilikleri vardır. Güçlü olmayı severler. Gücünü nerede ve ne zaman kime karşı kullanacağını iyi bilir. Yanlış yaptığı zaman hatasını anlamakta çok geç kalmaz. Mükemmel olmayı ve görünmeyi severler.