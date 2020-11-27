Aden isminin anlamını çok duymamış olabilirsiniz. Eminiz ki bu ismi ilk başta duyanlar Aden ne demek sorusunu sormuşlardır. Aden isminin anlamını şu şekilde inceleyebiliriz.

Aden isminin anlamı nedir? Aden ne demek?

1.cennet bahçesi

2.Salgı yapan organ, bez.

3.Yemenin liman şehri

Aden isminin kökeni: Turkce

Aden isminin özellikleri:

Liderlik Vasfı vardır. Doğal bir liderdir. Kendine has görüş ve düşüncelere sahiptir. Diğer insanların etkisinde kalarak karar vermez. Sorumluluk ve görev almaktan kaçınmaz. Cesur insanlardır. Ancak bazı durumlarda cesaretlerini kontrol edip hemen karar vermemeli, esnek olabilmeli ve diğer insanların düşüncelerini de dikkate almalıdırlar.

Yere sağlam basan kişilikleri vardır. Güçlü olmayı severler. Gücünü nerede ve ne zaman kime karşı kullanacağını iyi bilir. Yanlış yaptığı zaman hatasını anlamakta çok geç kalmaz. Mükemmel olmayı ve görünmeyi severler.







