Adet döneminizde tüketmeniz ve kaçınmanız gereken gıdalar

Brokoli

Demir, adet kanaması sırasında en çok kaybettiğiniz mineraldir. Brokoli zararı telafi etmenize yardımcı olacaktır. Demirin yanı sıra brokoli , şişkinliği azaltmaya , sindirimi düzeltmeye ve kramplardan muzdarip olursanız kasları gevşetmeye yardımcı olacak lif, magnezyum ve potasyum bakımından zengindir .

Muz

Muz, dönem boyunca atıştırma için en iyi seçim olabilir. Bu meyveler potasyum, magnezyum ve lif doludur . Ekstra atıştırmalıklar için düzensiz bağırsak hareketlerini, ishali ve özlemleri yönetmenize yardımcı olurlar .

Bitter çikolata

Daha fazla çikolata yemek için bir bahaneye ihtiyacınız varsa, adet dönemleriniz oldukça uygun. Bitter çikolata , demir, magnezyum, antioksidanlar ve flavanoller gibi birçok sağlıklı mineral içerir . Aynı zamanda kan akışına fayda sağlayabilir ve kan damarlarını rahatlatabilir. Çikolata'nın ruh halinizi artırma konusundaki büyülü kalitesinden bahsetmiyorum bile!

Somon balığı

Sağlıklı omega-3 yağ asitleri içerdiğinden ve zengin bir protein kaynağı olduğundan , sağlıklı kabul edilen herhangi bir diyete somon dahil edilmelidir . Enflamasyonu azaltmak , krampları hafifletmek ve adet döngüsünü düzenlemek için periyodunuzda somon yiyin .

Zencefil

Zencefil vücuttaki iltihabı dışarı atmakta iyidir ancak aynı zamanda adet ağrısını azaltmanıza yardımcı olacaktır . Karın rahatsızlığınız varsa, çayınıza taze zencefil ekleyin.

Trunçgiller

Vitamin alımınızı artırmak ve döneminizdeki şeker isteklerinizi azaltmak için daha fazla meyve yiyin. Turunçgiller özellikle iyidir. Vitaminlerin yanı sıra, vücudunuzu nemlendiren ve sindiriminizi devam ettirecek çok miktarda lif ve su içerirler. Dahası, narenciye mide bulantısını ve adetle ilgili diğer rahatsız edici durumları hafifletmek için iyidir .

Kaçınmanız gerekenler

Sürekli kramp ve karın ağrısı yaşarsanız, süt ürünlerinden uzak durmalısınız. Süt , bazılarının sindirimi zorlaştığı spesifik bir şeker türü olan laktoz içermektedir . Ek olarak, laktoz şişkinliğe, mide ağrısına ve mide bulantısına neden olabilir - bu süre nedeniyle sahip olabileceğiniz her şey.

Çerezler

En sevdiğiniz çerezler ruh halinizi iyileştirebilir, ancak içerdikleri rafine şeker miktarı nedeniyle şişkinlik, gazlanma ve iltihaplanmalara neden olur. Vücudunuz zaten kan ve hayati mineralleri kaybetmek için yeterince sorun yaşıyor. Bu durumda, suni şekeri meyveden alacağınız doğal türden lehine çekmelisiniz.

Baharatlı yiyecekler

Baharatlı yiyecekler yemek midenizde ek bir sıkıntıya neden olabilir. Ancak, akıllıca seçerseniz, bazı baharatlar vücudunuz için bu karmaşık zaman zarfında faydalı olabilir. Örneğin, taze biber, anti-enflamatuar etkileri ile ünlüdür ve safran , rahatsız edici bir sindirim sistemini iyileştirir .