Adet düzensizliği, kadınların hayatları boyunca sıkça karşılaştıkları sorunların başında geliyor. Her 10 kadından 1’inde görülen erken menopozun da başlıca belirtileri arasında yer alan adet düzensizliklerinde altta yatan etkenler 20’li ve 40’lı yaşlarda farklılık gösteriyor.

Kadın üreme sistemi, temel olarak yumurtalıklar tarafından salgılanan kimi hormonlarca düzenlenmektedir. Ortalama 28 günde bir, bu hormonların etkisiyle, rahmin iç yüzeyini oluşturan 'endometrium' tabakası, olası bir gebeliğe hazırlık için kalınlaşır ve kan damarları yönünden zenginleşir. Bir gebelik olmaması halinde, bir sonraki aya yeniden hazırlanabilmek adına, o dönemin sonunda dökülür.

Adet döngüsü kanamanın 1. gününden başlayıp diğer regl kanamasının başlangıcına kadar olan süre olarak hesaplanır. Normalde her kadın, uzunluğu 21 ila 35 gün arasında değişen bir adet döngüsü yaşar. Eğer bu düzenin dışında ara kanamalar ve aşırı kanama oluyorsa bu durum adet düzensizliği olarak kabul edilir.





Adet düzensizliği neden olur?





Adet kanamasının süresi ve şiddeti kadından kadına değişir. Bir kadının adet dönemi aşırı derecede uzun, uzamış veya düzensiz ise menoraji olarak bilinir.

Menoraji belirtileri yedi günden uzun süren bir adet dönemi içerir ve kanama o kadar ağırdır ki, tamponunuzu veya pedinizi saatte bir kereden fazla değiştirmeniz gerekir. Günlük yaşantınıza müdahale eden aşırı veya uzun süreli adet dönemleriniz varsa doktorunuzu görmelisiniz.

Aşırı kanama anemiye veya demir eksikliğine neden olabilir ve altta yatan bir tıbbi duruma işaret edebilir. Çoğu durumda, anormal dönemler bir doktor tarafından başarıyla tedavi edebilir.





En büyük sebebi stres

Adet düzensizliği en sın ilk adet görmeye başlayanlarda ve menopoza girmeye yakın olan kadınlarda görülmektedir. Bu da hormonlardaki değişimlere bağlanmaktadır. Bu tür durumlarda hormon testleri yapılmaktadır. Ayrıca hormon bozuklukları da adet düzensizliğini oluşturmaktadır. Örneğin tiroit veya prolaktin hormonlarındaki bozukluklar adet düzensizliğini getirmektedir. Bunun yanında aşırı kilo alıp verenler, kilosu çok düşük olanlar, aşırı spor yapanlarda adet düzensizlikleri görülmektedir. Adet düzensizliğinin en büyük sebebi ise strestir. Kadınlar en ufak streste adet düzensizliği yaşamaktadır.





Anormal derecede ağır bir kanama, aşağıdaki belirtileri yaşamanıza neden olabilir, bu da aneminin bir göstergesi olabilir:





– Yorgunluk

– Soluk cilt

– Nefes darlığı

– Baş dönmesi





Her kadının döngüsü farklı olmakla birlikte, orta döngüde kanama veya cinsel ilişkiden sonra kanama gibi düzensizlikler anormal semptomlardır.

Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Burak Özköse

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