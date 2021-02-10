Adet görmek kansızlığa neden olur mu?

Kansızlık, kandaki alyuvar denen kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobin adı verilen yapıların azalmasıdır. Genellikle demir eksikliğinde görülür. Demir eksikliğine bağlı kansızlığa neden olabilecek çok fazla durum mevcuttur. Ancak üreme dönemindeki kadınlarda kansızlığın en önemli nedeni aşırı adet kanamalarıdır. Maalesef bu konuda kadınlar erkeklere göre daha dezavantajlı durumdadır. Kadınlarda kansızlık 5-10 kat daha fazla görülmektedir.

Her adet gören kadında kansızlık oluşur mu?

Normal adet gören bayanlarda her ay 20-30 cc civarında kan kaybı olur. Bu kan kaybı vücuttaki kan hücresi üreten organlar tarafından telafi edilebilmektedir. Ancak 60-80 cc ve üzeri kanaması olanlarda kansızlık gelişmesi oldukça doğaldır. Bu miktarları kan hücrelerini oluşturan dokuların dışarıdan destek almadan tek başına karşılaması oldukça zordur. Bu nedenlerden dolayı normal miktarlarda adet gören kadınlarda adet görmek kansızlığa neden olmaz.

Adet döneminde kanama neden fazla olur?

Adet dönemindeki kanamalarda özellikle genç hastalarda genellikle herhangi bir problem bulunamaz. Bunlarda genellikle hormonal bozukluklar mevcuttur. Bir kısım kadında ise özellikle rahimdeki miyomlar, yumurtalık kistleri, rahim kalınlaşması ve pıhtılaşma bozuklukları gibi nedenler normal miktarda olması gereken adet kanamalarının artmasına neden olabilir.

Kadınlarda kansızlık belirtileri nelerdir?

Kansızlık belirtileri elbette kansızlık şiddetine bağlıdır. Hafif kansızlık olanlarda sadece halsizlik ve yorgunluk hissedilebilirken, ileri derecede kansızlık olanlarda çarpıntı, baş dönmesi, göz kararması, ciltte ve tırnaklarda solukluk ve nefes darlığı gibi problemler ortaya çıkabilmektedir. Hatta bazı kadınlarda o kadar şiddetli olur ki günlük yaşantısını bile etkileyebilir. Hasta aşırı kanama nedeniyle toplum için çıkmaktan çekinebilir hale bile gelebilir. Genç kadınlar ileri yaştaki kadınlara göre elbette kansızlığı daha fazla tolere edebilmektedir. Eğer kansızlık daha da ilerleyecek olursa kadın belirtiler daha da şiddetlenecek ve kadının hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekecektir.

Kadınlarda kansızlık tedavisi nasıl yapılır?

Adet kanaması çok olan kadınlarda adet kanama miktarının azaltılması ve normal miktarlara indirilmesi şarttır. Aksi halde siz ne kadar demir ilacı verseniz de aşırı kanamaya bağlı kayıp azalmadıkça hiçbir faydası olmaz. Bu nedenle bir taraftan demir takviyesi yapılırken diğer taraftan mutlaka adet kanamasını azaltıcı ilaçlar başlanmalıdır.

Adet göre kadınlarda adet kanamasını azaltmak için ağrı kesiciler kullanılabilir. Bazı ağrı kesiciler kanama miktarını %50 oranında azaltmaktadır. Ancak kanaması aşırı olanlarda sadece bu tedavi yeterli olmaz. Yanında mutlaka hastanın yaşına ve mevcut hastalıklarına göre doğum kontrol hapları ya da progesteron adı verilen hormon ilaçları başlanmalıdır. İleri derecede kansızlığı olanlarda hastaya kan vermek gerekebilir.

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