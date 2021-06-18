Adet (Regl) görmek nedir, adet neden olunmaz?

Herhangi bir sağlık problemi olmayan kadınların büyük bir bölümü menopoz dönemine kadar her ay bu süreci yaşıyor.

Regl döneminin en büyük sorunlarından biri adet sancıları. Değişen hormonlar, rahmin kasılması, stres gibi faktörler özellikle altı karında sancılara neden olabilir. Bazen yanlış beslenme, sigara, uykusuzluk gibi yan unsurlar da adet ağrılarını tetikleyebilir.

Regl döneminde neden kilo alınır?

Kadınların seks hormonu olan östrojen, adet döneminin başlamasından hemen önce en üst seviyeye çıkıyor. Yüksek östrojen seviyesi ise dolaylı yollarla vücudunda su tutulmasına yol açabiliyor. Buna bağlı olarak kendini daha şişkin hissediyor ve sudan oluşmak üzere biraz kilo alıyorsun. İyi haber ise şöyle: Adet başlangıcı ile birlikte östrojen seviyen düşüşe geçiyor.

Yükselen bir hormon daha: Progesteron

Bu konuda rol alan bir diğer hormon ise progesteron. Menstrual döngünün ikinci evresinde yükselişe geçen projesteron hormonu vücutta su tutulması, su kütlesinde artış ve göğüslerde duyarlılık gibi sonuçlar doğuruyor. Bazı kadınlar, bu hormonun etkisiyle göğüslerinin en büyük halini aldığını gözlemliyorlar. Proegsteron, kan damarlarındaki sıvıların dokulara gitmesini sağlıyor ve seni belki de hamileliğe hazırlamaya çalışıyor. Hamile kalmazsan, progesteron seviyesi düşüşe geçiyor ve vücudun normale dönüyor.

Regl sancıları

Regl sancılarını atıştırmalarının (çikolatalardan ve dondurmalardan bahsediyoruz) yatıştırmasını umuyorsan, bu dönemin sonunda biraz kilo alman da mümkün. Eğer halihazırda kilo vermeye çalışıyorsan yeteri kadar su içtiğinden, yağsız protein yediğinden ve beslenme konusunda akıllı davrandığından emin olmalısın.

Yürüyüşe çıkın

Karın ağrınız olsa bile, eve kapanmaktan kaçının ve harekete geçin. Dışarı çıkarak yürüyüş yapmak, hem zihinsel olarak daha iyi hissetmenize yardımcı olur hem de kaslarınızı çalıştırır. Yürüyüş, rahim kaslarını da çalıştırdığı için, regl kanamalarınızın rahatlamasına ve adet döneminizin daha rahat geçmesine yardımcı olur. Ayrıca, karın bölgesindeki şişliği de azaltır. Bu da, kilo vermenizin kolaylaşmasını sağlayacaktır.

Bol bol su için

50-70 kilo arasında bir ağırlığa sahipseniz, her gün mutlaka en az 2 litre su içmelisiniz. Bunun üzerinde bir kilonuz varsa, günlük içtiğiniz su miktarını 3 litreye kadar çıkarabilirsiniz. Adet döneminde, vücutta değişen hormon seviyeleri ödeme neden olur. Bu da, karın bölgesini şişirir. Bu şişliği önlemek için, yeterli miktarda su içmeniz çok önemlidir. Diğer zamanlarda bile, yeterli su içmemek ödeme neden olur. Bir de regl dönemindeyseniz, iki kat daha fazla ödeminiz olabilir. Yeteri kadar su içerseniz, hem metabolizmanız hızlanır hem de vücudunuzdaki ödemi azaltabilirsiniz.

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