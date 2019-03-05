Adet sancılarına iyi gelen süper yiyecekler

Regl döneminde yaşadığımız birçok sıkıntının üstüne bir de ağrı eklendi mi hayatımız gerçekten de kabusa dönüyor. Peki kadınlar bu dönemde ağrı kesici yerine uygun besinlerle ağrılarıyla savaşabilir mi? Diyetisyen Şeyma Yılmaz, Hürriyet Aile için regl sancısına iyi gelen besinleri sıralamış...

Kalsiyumdan zengin besinler: Süt ve süt ürünleri, balık, tahin, pekmez, kuru meyveler, fındık, fıstık gibi yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler kalsiyum bakımından zengindir. Adet dönemi ve öncesi kalsiyum açısından zengin beslenmek ağrıların hafiflemesine yardımcı olur.

Zerdeçal: İçeriğindeki sarı renkli aktif bileşik curcumin, ağrı kesici ve antienflamatuar özellik gösterir. Adet ağrılarının azalmasına yardımcı olur. Zerdeçalın faydalı özelliklerinden yaralanmak için karabiberle birlikte tüketilmesi önerilir.

Balık: Bol miktarda omega-3 içeren yağlı balıklar, krampları azaltmaya yardımcı olur.

Yağlı tohumlar: Ceviz, fındık, fıstık gibi yağlı tohumlar önemli yağ asitleri, E, B vitaminleri ve magnezyum içerir. Ağrıların hafiflemesine yardımcı olurlar.

Maydanoz: Maydanoz ödem atıcı özelliği ile adet döneminde görülen şişkinliğin giderilmesine yardımcı olur. İçerdiği ‘apiol’ adlı madde ile adet ağrılarının azaltılmasında faydalıdır.

Zencefil: Adet döneminde içilen sıcak bir zencefil çayı üşüme hissini azaltır; gaz, şişkinlik ve mide bulantılarına iyi gelir. Zencefil, adet sancılarını iyileştirmek için de kullanılır.

Muz: Potasyum kaynağı ve B6 vitamini zengini olan muz, sıvı dengesinin sağlanması ve krampların önlenmesine yardımcı olur. Stresi ve gerginliği azaltır, uykuya dalmayı kolaylaştırır. Diğer meyvelere oranla yüksek glisemik indeskli bir meyve olduğundan adet dönemlerinde tatlı krizlerini gidermeye yardımcı olur. Toz tarçınla birlikte tatlı alternatifi olarak tüketilebilir.

Yulaf: Magnezyum içeriği, E vitamini, B grubu vitaminleri ve çinkodan zengin yapısıyla adet sancılarını azaltmaya yardımcı olur.

Papatya çayı (Mayıs papatyası): Papatya çayı adet döneminde görülebilen sinirsel gerginlikleri yatıştırır, kasları gevşetir, şişkinlik ve gaz şikâyetlerini gidermeye yardımcı olur. Spazm çözücü etkisiyle adet sancılarına faydalıdır.

Rezene çayı: Gaz giderici ve antienflamatuar özelliğiyle adet sancılarını gidermede etkilidir.

Ayrıca adet döneminde vücuttaki ödem sorununa karşı tuz ve tuzlu ürün tüketimi azaltılmalı, bol su tüketilmelidir. Gerginliği artırabileceğinden çay, kahve, çikolata gibi kafein içeriği yüksek gıdaların fazla tüketilmesinden uzak durulmalıdır...



