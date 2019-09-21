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Ağrılı adet dönemleri düşündüğünüzden daha yaygın bir problemdir. Ağrılı adet dönemleri yaşıyorsanız ve adetinizin gelmesi gecikiyorsa bunu doğal yollarla halledebilirsiniz. Şiddetli adet krampları bazı kadınların çalışmasını ve hatta günlük ihtiyaçlarını karşılamasını bile zorlaştırabilir. Neyse ki sizler için araştırdığımız adet söktürücü besinler ve adet söktürücü çay tarifi ile çareyi evinize kadar getirmiş olacaksınız. Kabak çekirdeğinden uçucu yağlara kadar adet söktürücü birçok besin bulunmaktadır.

Bitkisel çaylar her zaman potansiyel sağlık sorunları için kullanılmaktadır. Üstelik lezzet olarak oldukça iyidir. Adet dönemleriniz düzensizse adet söktürücü çaylardan ve adet söktürücü besinlerden faydalanabilirsiniz.

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Adet dönemlerinizi düzene sokmak için adet söktürücü çaylar ve adet söktürücü besinler…

ZENCEFİL ÇAYI

Zencefil çayı antienflamatuar özelliklere sahip hafif baharatlı bir çaydır. Bu anti-enflamatuar çayı demlemek için taze veya kurutulmuş zencefil veya zencefil tozu kullanabilirsiniz. Kaynar suya bir çay kaşığı ekleyin ve 5 ila 7 dakika boyunca demlenmesini bekleyip tüketebilirsiniz.

BioMed Central'da yayınlanan bir çalışmada, menstrüel kramplar için zencefilin adet üzerindeki üzerindeki etkileri incelenmiştir. Fitoterapi Araştırması sonucunda zencefilin adet söktürücü etkisinin yanında adet kramplarını da azalltığı ortaya çıkmıştır.

AHUDUDU YAPRAĞI ÇAYI

Ahududu yaprağı çayı, kırmızı ahududu bitkisinin yapraklarından yapılır. Avrupa'da geleneksel tıp uygulamalarında kadınların sağlığı için uzun zamandan beri kullanılmaktadır. Çay, meyveli ve ekşi siyah çayınkine benzer sağlam bir lezzet sunar. Tamamen gövdeli bir çaydır ve nefis tatlı bir aroma sunar.

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Çay, kramplara neden olabilecek kas spazmlarını azaltmaya yardımcı olan anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Ek araştırmalara göre, kırmızı ahududu yaprağı çayı, bitkisel rahmi güçlendirmek ve aşırı kanamayı önlemek için kullanmaktadır.

PAPATYA ÇAYI

Papatya çayı, papatya bitkisinin narin çiçeklerini sıcak suya akıtmak suretiyle yapılır. Papatya çayı, doğal sakinleştirici ve yatıştırıcı etkileri ile ünlü şifalı bir bitkidir. Papatya çayı kapsamlı bir şekilde araştırılmış ve uyku ve rahatlamayı iyileştirmek için yararlı özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir. Papatya çayı aynı zamanda adet söktürücü etkisi ve krampları azaltıcı etkisi ile bilinir.

Papatya çayı doğal olarak kafeinsizdir, böylece yatmadan önce uykuyu arttırmak ve krampları azaltmak için tüketebilirsiniz.

Papatya çayı, sinir sistemindeki kimyasal reaksiyonları tetikleyerek kan basıncını ve stresi azaltmaya yardımcı olur. Çay ayrıca, enflamasyonu azaltmaya ve gevşemeyi arttırmaya yardımcı olur.

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NANE ÇAYI

Nane çayı, ruh halinizi arttırmaya ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olan canlandırıcı bir bitki çayıdır. Çay, egzersiz performansını arttırma ve krampları ve kas ağrılarını azaltma konusunda oldukça umut vericidir.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay , vücuttaki suyun tutulmasını azaltmaya yardımcı olan ve şişkinlik ve kramplar dahil olmak üzere dönem semptomlarını hafifleten doğal bir diüretiktir. Çay, kan akışını iyileştirmeye ve ağrıyı hafifletmek için iltihabı azaltmaya yardımcı olan güçlü kateşinler içerir.

REZENE ÇAYI

Rezene çayı, rezene bitkisinin tohumlarından yapılır. Anti-kanser özellikleri ile bilinir ve geleneksel tıpta şişkinlik, gaz ve sindirim sorunlarını tedavi etmek için kullanılır. Bu çay ayrıca, iltihabı azaltarak mide kramplarını yatıştırmaya yardımcı olur. Ve tabi ki adet söktürücü etkisi vardır.

TARÇINLI ÇAY

Nane çayına benzer şekilde, tarçın krampları ve adet ağrısını azaltmaya yardımcı olan anti-spazmodik özelliklere sahiptir. Ek bir avantaj olarak, aynı zamanda bir anti-enflamatuar olarak da harika çalışır, bu da kramplarınız için ağrı kesici bir çözüm sunar.

ADET SÖKTÜRÜCÜ TARÇINLI ÇAY TARİFİ

Tarçınlı çay yapmak için, bir miktar suya tarçın ekleyip 15 dakika kaynatın. Tatlılık için tercih ettiğiniz süt veya balı ekleyin.

HİBÜSKÜS ÇAYI

Hibiscus çayın sağlığa faydaları sınırsızdır. Yüksek tansiyon ve kolesterolü hafifletmekten, bağışıklık sistemini iyileştirmeye ve hatta sindirime yardım etmeye kadar, bu çayın listemize girmesi şaşırtıcı değildir.

Roselle Tea olarak da bilinen Hibiscus çayı adet kramplarını rahatlatmaya ve aynı zamanda adet söktürmeye yardımcı olur.

GÜL ÇAYI

Gül çayı, geleneksel olarak menstrüel krampları hafifletmek için dünya çapında kullanılmıştır.

Tayvan'da 6 ay boyunca 130 genç kız arasında yapılan bir çalışmada gül çayın daha az adet ağrısı ile sonuçlandığı ve PMS semptomlarını azalttığı sonucuna varıldı.



