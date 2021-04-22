Adeta hayata geri döndü: İşte terk edilen köpeğin son hali

4 yaşındaki köpek Frankie, hayvanseverler tarafından bulunduğunda, kir içindeydi ve uzayan kürkü nedeniyle zar zor yürüyebiliyordu. 15 yaşındayken köpeğini kaybeden ve bir daha asla köpek sahiplenmeyeceğin söyleyen Tracey Williamson tarafından sahiplenildiğinde ise bambaşka bir köpeğe dönüştü. Tracey Williamson'ın kızı Frankie'yi Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA)'nin sahiplendirme sitesinde gösterince hemen aşık oldu. Tracey, "Onun fotoğrafını görünce kalbim eridi. Ölen köpeğimize benziyordu ve ona tamamen aşık olduk. hemen sahiplenme başvurusu yaptık. Karantina nedeniyle köpek sahiplenmeye ne kadar talep olduğunu bildiğimizden, pek umudumuz yoktu" dedi.

Frankie, geçen yıl Ağustos ayında RSPCA yetkilileri tarafından terk edilmiş halde bulundu. Acil bakım için RSPCA'nın şubesine nakledildi. Tüyleri kesildi ve uyuzu tedavi edildi.

RSPCA'nın resmi Twitter hesabında, Frankie'nin önceki ve sonraki hali paylaşıldı.









Frankie şimdi düzenli olarak bakıcıya gidiyor ve gördüğü ilgiden son derece keyif alıyor.







