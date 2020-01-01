Hamile kalmaya çalışıyorsanız adet döngünüzü takip etmek önemlidir. Adet döngüsü daha kolay hamile kalabileceğiniz verimli dönemleri takip etmenize yardımcı olur. Çoğu zaman cinsel ilişkinin hemen ardından başlayan kanamalar ve adet döneminin son günlerinde cinsel ilişkiye girenler için 'Adetliyken hamile (gebe) kalınır mı?' sorusunu gündeme getirir.

Vajinal kanama ile regliyi karıştırıyor olabilirsiniz

Adet dönemi başlangıç ile vajinal kanamayı karıştırmak kolaydır. Yumurtlama döneminiz yani en doğurgan olduğunuz bu dönemde kanamalar da yaşayabilirsiniz. Bu adet dönemi ile ilgili kolaylıkla karıştırabileceğiniz durumdur. Yani, hamile kalma şansınızın en yüksek olduğu dönemde cinsel ilişkiye girmiş olanlarda da vajinal kanamalar olabilir. Korumasız cinsel ilişki hamile kalma şansınızı arttırabilir.

Bir kadın için yumurtlama döngüsü 28 ila 30 gün arasındadır. Bu, adet döngüsünde cinsel ilişkiye girerseniz, birkaç gün sonrasına kadar yumurtlamayacağınız anlamına gelir.

Sperm 72 saate kadar yaşayabilir

Bir diğer faktör ise, bir erkeğin sperminin boşalma sonrası 72 saate kadar yaşayabileceğidir. Adet döneminizin sonuna doğru hamile kalma şansınız artar. Bu hamile kalabileceğiniz anlamına gelir.

Bir kadının hamile kalma olasılığı yumurtlama döngüsü boyunca yükselebilir ve düşebilir. Ortalama bir kadının aylık döngüsü 29 gün olabilirken, diğerlerinin 20 ila 40 gün veya daha uzun bir döngüsü olabilir.

Adet döneminin son günlerine dikkat!

Bir kadının adet kanaması başladıktan bir ila iki gün sonra hamile kalma olasılığı neredeyse sıfırdır. Ancak, kanaması devam etmesine rağmen, adet döneminin sonlarında korumasız cinsel ilişkiye girilirse hamile kalma olasılığı vardır.

Gebe kalabilirsiniz

Sonuç olarak adet döneminde girilen korumasız cinsel ilişkinin kişileri gebelikten tamamen koruduğu gibi de bir tıbbi bilgi bulunmamaktadır. Çok nadir karşılaşılan bir durum da olsa, bu dönemde girilen cinsel ilişki ile gebe kalınabilmektedir.