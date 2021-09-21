Futbol Adı Başakşehir'le anılmıştı, Katar'a transfer oldu

Adı Başakşehir'le anılmıştı, Katar'a transfer oldu

Futbol

Adı Başakşehir'le anılmıştı, Katar'a transfer oldu

Yaz transfer döneminde Başakşehir ile görüşen James Rodriguez, Everton'dan ayrıldı. Kolombiyalı oyuncu henüz 30 yaşında Katar'a transfer oldu.

21 Eylül 2021, Salı 10:37 Son Güncelleme:
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James Rodriguez Al-Rayyan ile sözleşme imzaladı. Kariyerinde Bayern Münih, Real Madrid gibi önemli takımlar olan James Rodriguez'in kararı şaşkınlıkla karşılandı.

Everton'da dahi kadroya girmekte zorlanan James, Başakşehir ile de görüşmüş ancak maddi şartlarda anlaşılamamıştı.

Başakşehir'in taleplerini çok bulduğu Kolombiyalı oyuncu artık Katar'da oynayacak.

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