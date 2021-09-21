James Rodriguez Al-Rayyan ile sözleşme imzaladı. Kariyerinde Bayern Münih, Real Madrid gibi önemli takımlar olan James Rodriguez'in kararı şaşkınlıkla karşılandı.

Everton'da dahi kadroya girmekte zorlanan James, Başakşehir ile de görüşmüş ancak maddi şartlarda anlaşılamamıştı.

Başakşehir'in taleplerini çok bulduğu Kolombiyalı oyuncu artık Katar'da oynayacak.