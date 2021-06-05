Bonservisi İtalya Serie A kulübü Roma’da bulunan Cengiz Ünder ile ilgili menajeri Mirsad Türkcan, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamada bulundu. Türkcan, "Son günlerde basında çıkan transfer iddialarından sonra açıklamayı yapma gereği duyduk. Öncelikle belirtmek isteriz ki adı geçen tüm takımlara saygı duyuyoruz fakat Cengiz Ünder ülkesini Avrupa’nın önemli liglerinde temsil ederek kariyerine devam etmek istiyor. Ayrıca, Cengiz’in şu andaki tek arzusu ve konsantrasyonu milli takımın EURO 2020’deki başarısı" dedi.

FENERBAHÇE İDDİALARI

İtalya basını, Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder'i kiralamak için Roma ile temaslarda bulunduğunu duyurmuştu.

DHA