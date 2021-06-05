Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Cengiz Ünder için flaş transfer açıklaması
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder’in geleceği hakkında menajeri Mirsad Türkcan, açıklamalarda bulundu.
05 Haziran 2021, Cumartesi 16:18 Son Güncelleme:
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Bonservisi İtalya Serie A kulübü Roma’da bulunan Cengiz Ünder ile ilgili menajeri Mirsad Türkcan, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamada bulundu. Türkcan, "Son günlerde basında çıkan transfer iddialarından sonra açıklamayı yapma gereği duyduk. Öncelikle belirtmek isteriz ki adı geçen tüm takımlara saygı duyuyoruz fakat Cengiz Ünder ülkesini Avrupa’nın önemli liglerinde temsil ederek kariyerine devam etmek istiyor. Ayrıca, Cengiz’in şu andaki tek arzusu ve konsantrasyonu milli takımın EURO 2020’deki başarısı" dedi.
FENERBAHÇE İDDİALARI
İtalya basını, Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder'i kiralamak için Roma ile temaslarda bulunduğunu duyurmuştu.
DHA
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