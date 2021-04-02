Sosyal medyada paylaşılan video sonrası Kolombiya basınında yer alan haberlerde 34 yaşındaki Guarin, ailesinin yaşadığı evde babasına saldırmaya çalışırken polis tarafından engellenip gözaltına alındığı ifade edildi. Videoda Guarin'in kıyafetlerinin kana bulandığı da görülüyor.

Guarin'in kulübü Millonarios, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Yaşanan olay sebebiyle üzüntülüyüz. Ailesinin yanında olduğumuzu bildirmek isteriz. Guarin'in profesyonel yardım alması ve bu kötü dönemden kurtulması için gerekenleri yapacağız." denildi.

Fredy Guarin'in çocuğunun annesi olan eski sevgilisi Sara Uribe, yaptığı paylaşımda; "Sen benim oğlumun babasısın ve insanların 'Guaro'su olmaya devam edeceksin. Güçlü şampiyon! Anka kuşu gibi küllerinden doğacaksın" sözlerini kullandı.

BÜYÜK KULÜPLERDE FORMA GİYMİŞTİ

Kariyerinde Inter, Porto gibi büyük kulüplerde oynayan Guarin'i ülkemizden de Galatasaray ve Fenerbahçe istemiş ancak transferi olumlu sonuçlandıramamıştı.







