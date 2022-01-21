Adı Galatasaray'la anılan Sergio Rico İspanya'ya transfer oldu
PSG'de yedek kaleci olarak bulunan Sergio Rico Galatasaray ile adı anılan kaleciler arasındaydı. İspanyol kalecinin yeni durağı Real Mallorca oldu.
21 Ocak 2022, Cuma 16:01 Son Güncelleme:
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İspanya La Liga ekiplerinden Real Mallorca, Galatasaray'ın ilgilendiği Sergio Rico'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki eldivenin PSG'den sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.
Galatasaray'da Fatih Terim sonrası takımın başına geçen Domenec Torrent'in, kaleci Sergio Rico'nun Transfer edilmesini istediği öne sürülmüştü.
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