Adı ne? | Çocuklar için oyunlar

Adı ne oyunu çocuğunuzun hayvanları tanımasına yardımcı olur.

MALZEMELER

Birkaç hayvan figürü oyuncaklar, kalem ve kâğıt / Yaş: 7+

NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzla birlikte evinizdeki birkaç hayvan figürü oyuncakları bulunuz ve kâğıdın üzerine aralarında boşluk kalacak şekilde yerleştiriniz. Her birinin altına adındaki harf kadar kesik çizgi çiziniz ve çocuğunuzdan o çizgilerin üzerlerine hayvanların adlarını yazmasını isteyiniz.



