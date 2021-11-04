Adı ne? | Çocuklar için oyunlar
Çocuklarla birlikte oynanan adı ne oyunu çocuğunuzun hayvan türlerinin isimlerini pekiştirmesine yardımcı olur.
04 Kasım 2021, Perşembe 13:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Adı ne oyunu çocuğunuzun hayvanları tanımasına yardımcı olur.
MALZEMELER
Birkaç hayvan figürü oyuncaklar, kalem ve kâğıt / Yaş: 7+
NASIL OYNANIR?
İlk olarak çocuğunuzla birlikte evinizdeki birkaç hayvan figürü oyuncakları bulunuz ve kâğıdın üzerine aralarında boşluk kalacak şekilde yerleştiriniz. Her birinin altına adındaki harf kadar kesik çizgi çiziniz ve çocuğunuzdan o çizgilerin üzerlerine hayvanların adlarını yazmasını isteyiniz.