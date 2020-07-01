Adidas GMR tabanlık inceleme – Futbol oynamanın yeni boyutu

Dijital ve fiziksel dünyaları birbirine bağlamak, birçok teknoloji şirketinin yapmak istediği şey. Özellikle de müşteri için yeni deneyimler oluşturup, satış rakamlarını iyi etkileyecekse oldukça mantıklı “bir adım”. Adidas ve Google’ın yaptığı işbirliği sayesinde ayak tabanınıza koyduğunuz çip ile birlikte istatistiklerini kontrol edebiliyorsunuz. Bu çipin adı Google Jacquard.

Google tarafından geliştirilen Jacquard Çip, küçük sensörler barındıran, gelişmiş bir donanım. Bu sensörlerden gelen veriler, futbol hareketlerini tanımlamak ve kablosuz olarak GMR mobil uygulamasına aktarmak için Jacquard’ın gelişmiş makine öğrenme algoritmaları tarafından okunuyor.

Bunları yaparken aslında en büyük problem gerçek dünyadaki hareketlerinizi oyunun içine nasıl aktarabileceğinizi bulmak oluyor. İnsanlar genelde, konum verilerini kullanmak ya da AR gibi seçenekleri sunuyor. Fakat spor yaptığınızda sizin dünyadaki hareketlerinizi bir sanal dünyaya aktarımını sağlamaya çalışırken bunlar yetersiz kalıyor. Adidas ve Google tam da burada devreye girip işimize yarayacak teknolojiler üzerinde çalışmış.

Google özellikle son zamanlarda inovatif teknolojileri çok güzel bir şekilde günümüz teknolojisine uyarlıyor, Soli gibi. Jacquard için Soli’nin ikizi denildiği oluyor, fakat inovatif olmaları dışında benzer yanları yok. Jacquard’ın en büyük amacı giyilebilir teknolojiyi gerçekten giyilebilir bir hale getirmek. İlk olarak Levi’s ile işbirliği yaparak bir kot mont çıkarmışlardı, kullanıcılar bunu kullanışsız ve karmaşık bulmuştu. Şimdi ise EA Sports’un da işbirliği ile daha anlamlı bir cihaz ortaya çıkmış.

GMR, içinde Jacquard çipi bulunan akıllı bir taban ve herhangi bir Adidas ayakkabı ile kullanılabiliyor. Temel amaç kullanıcının hareketlerini, kuvvetini, hızını ve mesafe gibi istatistiklerini ölçmek. Bu istatistikler daha sonra EA Sports’un FIFA mobil oyunuyla eşleştirilerek oyuncunun ödüller kazanmasını sağlıyor. Ayrıca Ultimate Team puanını da yükseltiyor.

Sonuç olarak, normal dünyada futbol oynarken sanki FIFA oynuyormuşsunuz hissi yaşıyorsunuz. İstatistiklerinizin tutulması sizin için bir avantaj, özellikle fazla futbol oynayan biriyseniz. Verilerden doğru çıkarımlar yapıp, oyununuzun gelişimine katkı sağlayabilirsiniz. Bu tabanlık profesyonel olarak futbol oynayan, halı saha takımı olan ya da istatistiklerini merak edenler tarafından satın alınabilir.

iOS veya Google Play aracılığıyla adidas GMR ve FIFA Mobile uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bu uygulamalar ile dünyanın her noktasında bu oyunu oynayanlar ile liderlik mücadelesi verebilir, arkadaşlarınızla kendi takımınızı kurup daha fazla eğlenebilirsiniz. Cep telefonunuz ile oynadığınız oyuna, gerçek hayattaki futbol performansınız ile dahil olabilirsiniz.

Adidas GMR uygulaması nasıl kullanılıyor?

Uygulama ile çipi eşleştirmeye başlamadan önce Jacquard çipi şarj etmelisiniz.

Ardından şu adımları izleyin

Adidas GMR uygulamasını açın

Ülkenizi seçin

Eşleştirme ekranında Çipi ve uygulamayı eşleştirin

Adidas hesabınız ile giriş yapın ya da yeni bir tane yaratın

Sizden istenen kişisel bilgileri (profil için cinsiyet, doğum tarihi, kilo / boy ) girin

Futbol oynarken baskın olarak kullandığınız ayağınıza Jacquard Çipi yerleştirin

Diğer ayağınıza Simetri Çipi yerleştirin

Futbol ayakkabınızın kendi tabanını çıkarıp GMR Tabanlıkları takın

GMR Çipinizi EA FIFA Mobil uygulaması ile eşleştirin

Hepsi bu kadar, artık sahaya çıkmaya hazırsınız.

GMR, şu anda Adidas’ın resmi internet sitesinde indirimde, 249 TL’den 174 TL’ye düşmüş durumda. FIFA mobil için Ultimate Team de kullanabileceğiniz Arjantinli futbolcu Paulo Dybala kartı da yanında hediye veriliyor.