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Adil kullanım kotasız internet paketlerinin fiyatları belli oldu

Türk Telekom müşterilerine 1 Ocak'tan itibaren adil kullanım kotası olmaksızın hizmet verecek. Adil kullanım kotası olmayan paketlerin fiyatları ise oldukça yüksek.

12 Aralık 2018, Çarşamba 09:48
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Adil kullanım kotasız internet paketlerinin fiyatları belli oldu

Türk Telekom kotasız internet fiyatları, bugün resmi internet sitesinde yapılan güncellemeyle gün yüzüne çıktı. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Adil Kullanım Kotası olmadan hizmet vermeye başlayacak olan Türk Telekom, yeni AKN’siz paketlerini duyururken, istenen fiyatların oldukça yüksek olması dikkat çekti

KOTASIZ TARİFELER AÇIKLANDI

Türk Telekom kotasız tarifelerini sonunda açıkladı. Türk Telekom AKN sistemini tamamen ortadan kaldırırken, paket seçeneklerini “Türkiye’nin 81 ilinde limitsiz internet” şekilde açıkladı.

İşte o tarifeler:

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