Adil Öksüz’ün baldızına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin gerçekleştirmek istediği 15 Temmuz darbe teşebbüsünde örgütün sözde ‘hava kuvvetleri imamı’ Adil Öksüz’ün baldızı Belkıs Nur Tetik daha önceden ‘Silahlı Terör örgütüne üye olma’ suçundan gözaltına alınmış, Tetik çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

CEZASI BELLİ OLDU

Tetik’in Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi davası devam etti. Gerçekleşen mahkemede ifade veren Baldız Tetik, örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanmadığını belirterek, hiçbir örgüte üye olmadığını da söyledi. Darbe sonrasında yıprandıklarını belirten Tetik, beraatını talep etti.

Sanık, sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti Belkıs Nur Tetik’e ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

SAKARYA (İHA)