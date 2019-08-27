Adil Rami kimdir? İşte Adil Rami’nin futbol kariyeri…

3 farklı Avrupa Ligi'nde forma giyen Adil Rami, Fenerbahçe ile görüşmelerine devam ediyor. Detaylı sağlık testlerinden geçmek üzere dün İstanbul’a gelen Adil Rami sağlık kontrolünden geçirildi. Fenerbahçe yöneticileri oyuncu ve menajeriyle son bir görüşme daha gerçekleştirildi. Transfer haberlerinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar da Adil Rami hakkındaki detayları merak ediyor. Peki, Adil Rami kimdir? İşte Adil Rami hakkındaki detaylar…

ADİL RAMİ KİMDİR?

Adil Rami, 27 Aralık 1985 tarihinde Fransa'nın Bastia kentinde dünyaya geldi. Futbola 9 yaşında bir çocukken ES Fréjusienne takımında amatör olarak başlayan Adil Rami, 2006 yılında Fransız Lille takımının B kadrosunda forma giymeye başlamıştır.

2007 ile 2011 yılına kadar Lille as kadrosunda forma giyen Rami, 2011 yılında İspanyol Valencia takımına 6 milyon euro bedelle transfer oldu. 3 yıl boyunca burada top koşturan Adil Rami, 2013 yılında İtalyan kulübü Milan'a 400 bin euro bedelle kiralandı. Milan tarafından oyun stili beğenilen Adil Rami, 2014 yılında 4 milyon 250 bin euro bedelle Milan'a transfer oldu.

1 yıl boyunca Milan'da oynayan oyuncu, 2015 yılında 3 milyon 500 bin euroya İspanyol kulübü Sevilla'nın yolunu tutmuştur. Fransız futbolcunun 2 yıllık İspanya macerası, 6 milyon euro bedelle ülkesinin takımı Marsilya'ya dönmesi ile son buldu. Marsilya, 2019-2020 sezonu için Adil Rami ile sözleşme yenilemedi. Deneyimli oyuncunun Fenerbahçe ile görüştüğü öne sürülüyor. Stoper mevkisinde forma giyen ve sağ ayağına hakim olan oyuncu, 1,90 boya sahiptir.