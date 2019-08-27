Adil Rami resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını resmen açıkladı

27 Ağustos 2019, Salı 15:04 Son Güncelleme:
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Adil Rami resmen Fenerbahçe'de

Resmi açıklama şöyle;

"Kulübümüz, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile anlaşma sağladı. Deneyimli stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.

Adil Rami’ye Fenerbahçe’ye ‘hoş geldin’ diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"


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