Fransız futbolcu, sarı-lacivertli kulübe imza attığı gün, üzerinde Fenerbahçe formasıyla asker selamı verdiği fotoğrafı, profil fotoğrafı yaptı.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA), Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk futbolcuların gol sevinci sırasında verdikleri asker selamının siyasi provokasyon içerebileceği gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatmıştı.

Türk Milli Takımı'na destek olarak yorumlandı

Adil Rami'nin profil fotoğrafını asker selamı verdiği bir fotoğraf ile değiştirmesi sosyal medyada Türk Milli Takımı'na destek olarak yorumlandı.

AA