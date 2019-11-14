Adım adım 100 milyar dolarlık hedefe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine önceki gün ABD’nin başkenti Washington’a gitmişti. Trump ile görüşmesi öncesi DEİK/Türkiye- ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen programa da katılan Erdoğan, Türk ve ABD’li iş insanları ile bir araya geldi.

Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK Başkanı Nail Olpak ve DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve ABD Türkiye İş Konseyi Onursal Başkanı General Jim Jones de bulundu.

Stratejik müttefik

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Pek çok kritik gelişmenin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Buradaki bazı çevreler stratejik müttefik ilişkisinin önemini kavrayamıyor. Başkan Trump ile aramızda tesis ettiğimiz samimi iletişim ile sorunları çözeceğimize inanıyorum” dedi.

Erdoğan, iki ülke arasındaki 100 milyar dolar ticaret hedefi kapsamında 5 sektör üzerinde durmaya karar verdiklerini ve Başkan Trump ile yapılacak görüşmede, 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için yapılabilecekleri konuşacaklarını söyledi.

Engeller kalkmalı

Ticaretin önündeki engellerin düzenlenmesi ve bazı alanlarda konulan tedbirlerin kaldırılmasını beklediklerini belirten Erdoğan, “Siyasi gerilimler nedeniyle ekonomimize tehditkar davranış sergilenmesi doğru değil.

İki ülke ilişkilerini zehirlemeye yönelik atılan adımların engellenmesi gerekiyor. Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımlar yüzde 13 artarak 13 milyar dolara ulaştı. ABD, Türkiye’ye en fazla yatırım yapan altıncı ülke. Amerikalı firmalara sağlanan teşviklerden daha fazla istifade edilmesi gerekiyor” dedi.