Adım adım 65 milyar dolara

Kasım ayının 20’si itibarıyla 15 milyondan fazla turisti ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kıran Antalya, Türkiye’yi küresel seyahat endüstrisinin geleceğinde, daha güçlü bir marka konumuna taşımayı hedefleyen ‘9’uncu Uluslararası Resort Turizm Kongresi’ne ev sahipliği yaptı. Burada ‘Türkiye 2023 Turizm Stratejisi’ adlı bir sunum yapan Bakan Ersoy, tanıtım bütçelerini artırarak Güney Kore, Japonya, Hindistan ve Çin’e odaklanacaklarını söyledi.

Japonya'ya 20 uçuş

2019 sonu itibarıyla Uzakdoğu’dan 1.1 milyon, Orta Avrupa’dan 2.8 milyon, Amerika kıtasından 1.1 milyon turist beklediklerini kaydeden Ersoy, şöyle devam etti:

“2023 yılında ise Uzakdoğu’dan 4 milyon, Orta Avrupa’dan 4.5 milyon, Amerika kıtasından 3 milyon turistin gelmesi hedefindeyiz. Japonya ile karşılıklı uçuşlar Nisan 2020 itibarıyla haftalık 7’den 20’ye çıkıyor. Polonya, Romanya gibi Avrupa’nın gelişen ekonomileri, Orta Avrupa’daki odak pazarlar olarak belirlendi.”

Gecelik 69 dolar

Türkiye turizminin dünyadan daha hızlı büyüdüğüne dikkat çeken Bakan Ersoy, “2023’te 75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir hedefliyoruz. Bu yılı 34.5 milyar dolarla tamamlayacağız. 2018’de gecelik gelir 65 dolarken, 2019’da bu 69 dolar olacak. Ortalama geceyi 10 güne çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurduk. 2020’de 180 milyon dolarlık tanıtım yapacağız” dedi.

Lezzet haritası çıkarılacak

Mehmet Ersoy’un konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:

● Kruvaziyerde 2023 hedefimiz 2 bin gemi seferiyle 4 milyon yolcu ağırlamak.

● 2020'yi Türk mutfağı yılı ilan edeceğiz.

● Türkiye’nin lezzet haritasını çıkaracağız.

● Yurtdışında sağlık turizmi irtibat ofisleri oluşturulacak.

● Kazı çalışmaları 12 aya çıkarılacak.

● Bisiklet turizmi dünyada 44 milyar dolar. Payımızı artıracağız.

Yabancı otel arıyor

Küresel ekonomi ve dünya mal ticareti yavaşlarken turizmin hız kesmeyerek ekonomilere önemli destek sağladığını vurgulayan Deniz Bank Genel Müdürü Hakan Ateş ise sektörün kredi geri dönüşlerinde anapara ve faiz ödemelerinde ciddi düzelmeler olduğunu söyledi. Ateş, “Beni hayretler içinde bırakan bir şey var. ‘İyi bir otel var mı? Nereye yatırım yapalım?’ diye yerli, yabancı birçok yatırımcı beni arıyor. Bunca yıldır böyle bir şey görmedim. Biz otel sahipleriyle birlikte 6 otelin satışını gerçekleştirdik” diye konuştu. Ateş, turizme yüzde 17 pay ile 3 milyar dolar kredi veren banka konumunda olduklarını söyledi. Ateş ayrıca, ihracatcıya tanınan yeşil pasaport hakkının turizmciye de verilmesi gerektiğini vurguladı.

MURAT GÜLDEREN