Adım adım retro makyaj yapımı

'Geçmiş geçmişte kalır' derler ama söz konusu modaysa, 'tarih kendini tekerrür eder' sözünü kullanmamız daha doğru olur. Modanın makyaj ve kıyafet konusunda sürekli geçmişten ilham aldığını gördük. Retro makyajda da bu durum geçerli. 60'lı yılların popüler makyaj stili retro makyaj, 21'inci yüzyılda da karşımıza çıkıyor. Kusursuz bir cilt, göz ve ruj retro makyajın olmazsa olmazdır. Retro makyajda açık renk pudra ve fondöten kullanılır, yüz şekli belirginleştirilir, dudaklar ve gözler ön plana çıkarılır. Retro makyaj yapmak istiyorsanız, izlemeniz gereken adımlar şöyle:

RETRO MAKYAJ NASIL YAPILIR?

Retro makyaj yönteminde en önemli nokta öncelikle cildin pürüzsüz görünmesi. Cildinize fondöten sürdükten sonra pudra le makyajınızı sabitleyebilirsiniz.

Fondöten kullanırken dikkat etmeniz gereken şey ise mat bitişli bir fondöten tercih etmenizdir. Fondöteni boynunuza da sürmeyi ihmal etmeyin.

Retro makyajda allık seçimini pembeden yana yapmalısınız. Allığı elmacık kemiklerinize sürün ki dudaklarınız daha fazla ön plana çıksın.

Retro makyajın en önemli adımı olan eyeliner, kanat şeklinde sürülmelidir. Eyeliner, belirgin göz hatlarına sahip olmanızı sağlar.

Eğer far kullanmayı düşünüyorsanız, bej tonlarında olanlarından tercih etmelisiniz.

Gelelim ruj seçimine! Retro makyajda dudakların ön planda olması için kırmızı ya da şarap rengi ruj kullanmalısınız.