Magazin Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin'in inanılmaz değişimi

Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin'in inanılmaz değişimi

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Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin'in inanılmaz değişimi

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Adını Feriha Koydum dizisinde Cansu karakterine hayat veren oyuncu Sedef Şahin'in değişimi şaşırttı.

02 Nisan 2021, Cuma 22:03 Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde ilgiyle izlenen Adını Feriha Koydum dizisinde Cansu karakterine hayat veren Sedef Şahin'in son halini görenler tanıyamadı.

Sedef Şahin'in yüzündeki değişim takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Kilo verdiği de gözlenen oyuncu ünlü model Gigi Hadid'e benzetildi.


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