Magazin Adını sosyal medya buldu: Olmaz olsun modası

Adını sosyal medya buldu: Olmaz olsun modası

Magazin

Adını sosyal medya buldu: Olmaz olsun modası

Etlilerde kuaför çıkışı görüntülenen Serenay Sarıkaya eşofman altına giydiği topuklu ayakkabıları ile dikkat çekmişti. Bu modaya uyum sağlamak için 3 kurala dikkat etmeniz lazım.

24 Eylül 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Eşofman altına giydiği terliklerle dikkat çeken Serenay Sarıkaya ile benzer tarzda görüntülenen İrem Derici, 2018’de ABD’de başlayan bir modayı Nişantaşı sokaklarına taşımıştı. Tarzın öncüsü kimine göre; Jessica Simpson. Kimi de diyor ki; bu akımı Kim Kardashian ile kardeşi Kylie başlattı. Pek tartışılan bu modaya takılmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken 3 şey varmış:

1) Terlik ve ayakkabılar topuklu olacak.

2) Eşofman altı bol tercih edilecek.

3) Bilek, biraz da göbek açıkta bırakılacak. Instagram ve Twitter alemi bu modanın biteceği günleri iple çekiyor.

İşte eleştiriler

  • Kardashianlar’ın başlattığı ‘Olmaz olsun modası’.
  • Serenay bakkala giderken ayağına terliği takmış gibi.
  • İrem Derici’nin paçaları sokakları süpürüp temizliyor.
  • Şu moda acil bitmeli.

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