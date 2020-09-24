Adını sosyal medya buldu: Olmaz olsun modası
Etlilerde kuaför çıkışı görüntülenen Serenay Sarıkaya eşofman altına giydiği topuklu ayakkabıları ile dikkat çekmişti. Bu modaya uyum sağlamak için 3 kurala dikkat etmeniz lazım.
24 Eylül 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Eşofman altına giydiği terliklerle dikkat çeken Serenay Sarıkaya ile benzer tarzda görüntülenen İrem Derici, 2018’de ABD’de başlayan bir modayı Nişantaşı sokaklarına taşımıştı. Tarzın öncüsü kimine göre; Jessica Simpson. Kimi de diyor ki; bu akımı Kim Kardashian ile kardeşi Kylie başlattı. Pek tartışılan bu modaya takılmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken 3 şey varmış:
1) Terlik ve ayakkabılar topuklu olacak.
2) Eşofman altı bol tercih edilecek.
3) Bilek, biraz da göbek açıkta bırakılacak. Instagram ve Twitter alemi bu modanın biteceği günleri iple çekiyor.
İşte eleştiriler
- Kardashianlar’ın başlattığı ‘Olmaz olsun modası’.
- Serenay bakkala giderken ayağına terliği takmış gibi.
- İrem Derici’nin paçaları sokakları süpürüp temizliyor.
- Şu moda acil bitmeli.
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