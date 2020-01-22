Yeni Malatyaspor'un Makedonyalı golcüsü Adis Jahovic artık Antalyaspor forması giyecek. Türkiye'de Göztepe, Konyaspor ve Malatyaspor formaları giyen Jahovic'in yeni durağı olan Antalyaspor, ligde kalma mücadelesi veriyor.

Akdeniz temsilcisi ligin alt sıralarından kurtulmak için hücum bölgesine 3., kadrosuna ise 4. takviyeyi yaptı.

Veysel Sarı, Sinan Gümüş ve Lukas Podolski'nin ardından Antalyaspor'un 4. transferi olan Adis Jahovic, sezon başında transfer olduğu Yeni Malatyaspor formasıyla bu sezon ligde 18 maçta 11 gol, toplamda ise 23 maçta 14 golle oynuyor.

32 yaşındaki Makedon golcü, ligin ikinci yarısında Antalyaspor forması giyecek. Antalyaspor 14 puanla 16. sırada bulunuyor.