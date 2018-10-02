Adıyaman Karadağ ormanlık alan 14'üncü kez yandı

Yaz mevsimi boyunca 13 kez yanan Adıyaman Karadağ Ormanlık alanında 14'üncü kez yangın çıktı.

02 Ekim 2018, Salı 17:10
A A

Adıyaman Karadağ Ormanlık alanında seyir tepesinin batı mevkiinde başlayan yangın, otluk alandan ormana yayıldı. Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Sabotaj şüphesinin olduğu ormanlık alandaki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Orman İşletme ve Adıyaman Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısmen kontrol altına alınan yangında şu ana kadar 5 hektarlık alanın yandığı öğrenildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. 

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. 

İHA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.