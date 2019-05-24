Adıyaman TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Liste yayımlandı mı?

Adıyaman'daki Merkez Evleri için 350 konut için 2 bin 864 kişi başvuru yaptı. Adaylar kura çekilişini sabırsızlıkla bekliyordu. Bugün saat 11.00'de beklenen kura çekiliş gerçekleşti. Kura çekilişinde isimler belli oldu. Peki, kura çekilişi listesi açıklandı mı?

ADIYAMAN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Adıyaman Merkez Evleri konut projesi kura sonuçları listesi henüz TOKİ'nin resmi sitesinden yayınlanmadı. Liste yayınlanır yayınlanmaz aşağıdkai linke tıklayınız.