Adıyaman TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Liste yayımlandı mı?
Bugün saat 11.00'de Adıyaman'da Merkez Evleri konut projesi için kura çekilişi gerçekleşti. Çeklişite adını görenler bütük bir sevinç yaşarken şimdi sonuç listesi araştırılıyor. Peki, Adıyaman TOKİ kura Sonuçları açıklandı mı?
Adıyaman'daki Merkez Evleri için 350 konut için 2 bin 864 kişi başvuru yaptı. Adaylar kura çekilişini sabırsızlıkla bekliyordu. Bugün saat 11.00'de beklenen kura çekiliş gerçekleşti. Kura çekilişinde isimler belli oldu. Peki, kura çekilişi listesi açıklandı mı?
ADIYAMAN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Adıyaman Merkez Evleri konut projesi kura sonuçları listesi henüz TOKİ'nin resmi sitesinden yayınlanmadı. Liste yayınlanır yayınlanmaz aşağıdkai linke tıklayınız.