Adıyaman turistik yerler

Adıyaman şehir merkezinde, konaklamak için genellikle üç ve dört yıldızlı oteller bulmak mümkündür. Öte yandan Nemrut Dağı ziyaretçilerine de hitap etmek amacı ile Nemrut Dağı yolu üzerinde de birkaç otel bulunmaktadır. Adıyaman’da yer alan oteller dönemsel olarak iç ve dış turizme de hizmet verdiklerinden turistlerin memnuniyetini arttırmak için konforlu tasarlanmışlardır. Otele yerleştikten sonra yemek yemek için kalınan otelin restoranı yahut şehir merkezinde yöresel yemekler yapan restoranlar tercih edilebilir.

Adıyaman’da ne yenir?

Adıyaman mutfağı bulunduğu bölgenin diğer illeri ile benzeşse de kendine has lezzetleri ile Güneydoğu Anadolu’da farklı bir yere sahiptir. Binlerce yıllık tarihî boyunca yaşadığı tüm coğrafi değişimlerden etkilenmiş olan mutfak, et, bakliyat ve yoğurt gibi gıdaların sıkça kullanıldığı zengin bir kültüre sahiptir.

Lezzet arttırıcı olarak yemeklerde soğan, sarımsak, pul biber, nane, maydanoz gibi gıdalar ve pek çok farklı baharat kullanılır. Adıyaman mutfağı sadece başlangıç ve ana yemek olarak değil salatalar yönünden de geniş bir yelpazeye sahiptir Adıyaman’da her öğünde farklı yemekler denemeniz seyahatinizi daha da renklendirecektir. Adıyaman’da, meyir çorbası, alaca çorbası, malhute çorbası, dövmeç, besni tava, Adıyaman tavası, yarpızlı köfte, çiğ köfte, ot hitabı, taplama, yarpız (yarpuz) mancası, tatlı olarak burma, tene helvası gibi yöresel yemekler yenilebilir.

Meyir Çorbası

İçinde hem sebze hem de bakliyat bulunan bu çorba Adıyaman’ın ünlü bir yemeğidir. Yoğurttan yapılan çorbanın içinde ezme patlıcan, nohut, soğan bulunur ve çorbaya benzersiz bir lezzet katar. Oldukça doyurucu olan çorba tek başına bir öğün gibidir.

Çiğ Köfte

Çiğ köfte, Adıyaman’da yenilmesi gereken bir diğer ünlü yemektir. Ünü şehrin hatta ülkenin sınırlarını aşmıştır. Bölgede genellikle şalgam suyu veya ayran eşliğinde ikram edilir. Köftelik ince bulgur, bol pul biber, salça, yeşil soğan, maydanoz, tuz kullanılarak yapılan çiğ köfte yörenin en çok tanınan yemeğidir.

Besni Kebabı

Sebzelerin renkleri ile güzelleşen bu yemek yumuşacık kuzu eti, patlıcan, domates, sivri biber, kuru soğan ve sarımsak kullanılarak, servisi ise büyükçe tava veya tepsiler ile yapılır. Yemek sofraya gelmeden önce nefis kokusu sofraya ulaşmış olur.

Tavenk Sarması

Bölgede yetişen üzümlerin yaprakları sarmaya ayrı bir lezzet katar. Türkiye’de zeytinyağlı ve etli olarak yapılan farklı çeşitleri de olan yaprak sarması, Adıyaman’da içine yarma ve bulgur koyularak yapılır. Küçük küçük sarılmış olan dolmalar piştikten sonra üzerine domatesli sos ve yoğurt dökülerek servis edilir.

Pirpirim Salatası

Adıyaman’da semiz otu sebzesi pirpirim olarak adlandırılır. Etli yemeklerin yanında hafif ve ferah bir lezzet olarak pirpirim salatası sipariş edilebilir. Özellikle sıcak havalarda serin, ferahlatıcı bir salata hoş olabilir. Ayrıca pirpirim cacığı da oldukça sevilen bir yiyecektir. Pirpirim ilkbahar aylarında bolca bulunan bir sebze olduğundan eğer seyahatiniz bu döneme denk gelir ise restoranlarda pirpirim yemeği, salatası ve cacığı sık sık karşınıza çıkabilir.

Burma Tatlısı

Burma tatlısı da ünü şehrin sınırlarını aşmış diğer bir lezzettir. Türkiye’de hemen hemen her pastanede burma tatlısı bulunur. Ancak tadı hiçbir zaman Adıyaman’da yapılan gibi değildir. Burma tatlısı, bol Antep fıstığı veya ceviz kullanılarak yapılan şerbetli bir tatlıdır. Neredeyse arkası görünecek kadar ince açılan yufka içine Antep fıstığı koyularak sarılır ve fırınlanan burmanın üzerine şerbet dökülür. Oldukça şekerli ve kalorili olan bu tatlı bir o kadar da lezzetlidir.

Adıyaman'da gezilecek yerler

Adıyaman, insanlık tarihî açısından çok önemli bir bölgede yer almaktadır. İlin 8 km. kuzeyinde bulunan Palanlı Kaya Altı Sığınağı, 40 bin yıl önce kazı tekniği ile yapılmış dağ keçisi figürlerini usulca korumaya devam etmektedir. Arkeolojik kazılar, bölgede Eski Taş Çağı’ndan itibaren insanların yaşadığını göstermiştir. Gritille Höyük ve Samsat kalıntılarından, Adıyaman’ın Cilalı Taş, Bakır Taş ve Tunç Çağı’nda da yerleşim alanı olarak kullanıldığı görülmektedir.

Fırat Nehri ile Toroslar arasındaki bu bölge tarih boyunca çok sayıda kavmin ve devletin istilasına uğramıştır. Hitit Devleti’nin yıkılmasından sonra bir süre Kummuh Krallığı’nın merkezi olmuş, bunu Asur, Med ve Pers egemenliği izlemiştir. Büyük İskender’in Anadolu’ya gelişiyle birlikte bir süre Makedon egemenliğinde kalan şehir, M.Ö. I. yüzyılda Selevkos idaresi altındayken, eyalet yöneticisi Ptolemaios’un bağımsızlığını ilan etmesi sonucu, Kommagene Krallığı kurulmuştur. Ardından Roma İmparatorluğu’na bağlanan Adıyaman, daha sonra Bizans egemenliği altında kalmıştır. VII. yüzyılda Müslüman Arapların eline geçen şehir, 1516 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Malatya’nın kazası olan Adıyaman 1954’te il ilan edilmiştir. Adıyaman ve çevresi Kommagene Krallığı ve Roma Dönemi eserleriyle ünlüdür. Nemrut Dağı, Eskisaray Camisi, Pierre Antik Kenti (Pirin), Besni Kalesi, Cendere Köprüsü, Göksu Köprüsü, Malpınarı Kaya Anıtı ve erken dönem Hristiyanlarının yerleşkesi olan Zey Mağaraları, Gümüşkaya Mağaraları, Turuş Kaya Mezarları, Haydaran Kaya Mezarları, St. Paul Süryani Kilisesi gezilmesi gereken önemli yerler arasındadır.

Nemrut Dağı Tapınağı

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 1987'de girmiş olan, Kommagene Kralı I. Antiochos’un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için yaptırdığı mezarı, anıtsal heykelleri en güzel Helenistik Dönem kalıntılarındandır. Ören yeri, Nemrut Dağı’nda güneşin doğuşunu ve batışını en güzel şekilde izlemek isteyen tüm yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Doğu terası kutsal merkezdir ve bu nedenle en önemli heykeller burada yer almaktadır. Dev heykeller, kireç taşı bloklarından yapılmıştır. Yükseklikleri 8-10 metreyi bulmaktadır. Varlığı bilinmekle beraber, kral mezarı henüz bulunamamıştır.

Pierre Antik Kenti

Antik Pierre Kenti, Melitene’yi, başkent Samsat’la bağlayan yol üzerinde olduğu için geçmişte önemli bir yere sahip olmuştur. Pierre, Mezopotamya’da Pirin ve Perin olarak bilinen Kommagene Krallığı’nın beş büyük şehrinden bir tanesidir.

Çelikhan, Besni ve Kotur

Çelikhan havzasındaki Yüzen Adalar, Gölbaşı’nın kıyısında yaşayan kuşların oluşturduğu Kuş Cenneti, hastalara şifa kaynağı olan Çelikhan, Besni ve Kotur görülmesi gereken yerlerdendir.

Adıyaman Müzesi

Paleolitik Çağ’dan günümüze kadar yaşamış her çağa ait yaklaşık 30.413 eserden oluşan zengin bir koleksiyona sahiptir.

Gerger Oymaklı Köyü

Kommagene Krallığı’nın doğu sınırındaki kale, Arsames tarafından kurulan ikinci merkezdir. Fırat vadisini gören dik kayalar üzerinde yer alır. Aşağı ve yukarı kale olmak üzere iki kısımdan oluşur. Yukarısında bir tanrıçaya adanan tapınak yer alır.

Cendere Köprüsü

Kâhta, Karakuş Tümülüsü’nün kuzeydoğusu, Kâhta Çayı üzerindedir. Köprünün uzunluğu 120 metre, genişliği 7 metredir. İki ana kaya üzerine 92 adet büyük kesme taş koyularak inşa edilmiştir. Taşlar harç kullanılmadan “cendere” adı verilen sıkıştırma tekniğiyle yapılmıştır. Köprü üzerindeki yazıtta, 198-200 yılları arasında, İmparator Septimus Severus tarafından Samsat’taki XVI. Roma Lejyonu’na (XVI. Lejyon Flavia Firma) yaptırıldığı yazmaktadır. Köprünün dört köşesine aile fertleri adına birer sütun dikilmiştir. Günümüzde üç tanesi ayaktadır.

Turuş Kaya Mezarları

Adıyaman il merkezine 40 km uzaklıkta Şanlıurfa yolu üzerindedir. Roma Dönemi’ne ait olan mezarlar, kayalar oyularak yapılmıştır.

Oturakçı Pazarı

Şehirde halı dokumacılığı da gelişmiştir. Adıyaman’ın Durukaynak (Pişinik) halıları dünya çapında üne sahiptir. Pişinik ve Alikan halılarının görülebileceği şehir merkezinde bulunan Oturakçı Pazarı da şehirde gezilmesi gereken bir diğer otantik alandır. Eşsiz bir tarih ve doğal güzellikler sunan Adıyaman’ı daha yakından tanımak isteyebilirsiniz.



