Adıyaman Üniversitesi Rektöörlüğü, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." diye belirtti.

İlanın yayımlanmasıyla birlikte "Adıyaman Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusu gündeme geldi.

İLAN DETAYINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ



