Adıyaman’da 35 ev karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı. Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 35 evde karantina uygulamasına başlandı. Adıyaman, Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde "çok yüksek riskli" tek kent durumunda bulunuyor.

AA