Türkiye Adıyaman’da 35 ev karantinaya alındı

Adıyaman’da 35 ev karantinaya alındı

Türkiye

Adıyaman’da 35 ev karantinaya alındı

Adıyaman’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 35 evde karantina uygulaması başlatıldı.

12 Mart 2021, Cuma 20:40 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı. Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 35 evde karantina uygulamasına başlandı. Adıyaman, Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde "çok yüksek riskli" tek kent durumunda bulunuyor.

AA

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