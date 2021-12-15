Kültür & Sanat Adıyaman’da 4 bin yıllık höyük ortaya çıktı

Adıyaman’da 4 bin yıllık höyük ortaya çıktı

Kültür & Sanat

Adıyaman’da 4 bin yıllık höyük ortaya çıktı

Adıyaman'da, Atatürk Barajı'nın suyunun çekildiği bölgede 4 bin yıllık olduğu belirtilen höyük ortaya çıktı.

15 Aralık 2021, Çarşamba 13:20 Son Güncelleme:
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Atatürk Baraj'ında suyun 15 metre çekilmesi ile tarihi höyük ortaya çıkarıldı. Merkeze bağlı Ürgüç köyü sınırlarında yer alan ve Gavur Tepe olarak bilinen yerde ortaya çıkan höyüğü görenler müze müdürlüğüne bilgi verildi. Bölgede inceleme yapan Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Burada yaptığımız inceleme sonucunda mimari yapı ve milattan önce 2 bin yılına ait çanak, çömlekler tespit ettik" diye konuştu.

Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)

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