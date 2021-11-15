Kültür & Sanat Adıyaman'da 40 milyon yıllık şaşırtıcı fosil

Adıyaman'da 40 milyon yıllık şaşırtıcı fosil

Kültür & Sanat

Adıyaman'da 40 milyon yıllık şaşırtıcı fosil

Adıyaman'da yaşayan bir genç, 40 milyon yıllık olduğu tespit edilen 4 fosil buldu.

15 Kasım 2021, Pazartesi 15:06 Son Güncelleme:
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Bölükyayla köyünde yaşayan 21 yaşındaki Gülcan Öztürk, ailesiyle kırsal alanda yürüyüş yaptığı sırada farklı yapıda 4 taş buldu.

Taşları Adıyaman Müze Müdürlüğüne götüren Öztürk, incelenmek üzere taşları ilgililere teslim etti. 

Müze Müdürlüğü ekipleri, ilk incelemede bulunan taşların 40 milyon yıllık Eosen Dönemi Numilites grubuna ait tek hücreli deniz canlısı olduğunu tespit etti.

AA

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