Türkiye Adıyaman'da 80 metrelik Orta Çağ'dan kalma tarihi tünel!

Adıyaman'da 80 metrelik Orta Çağ'dan kalma tarihi tünel!

Türkiye

Adıyaman'da 80 metrelik Orta Çağ'dan kalma tarihi tünel!

Adıyaman'da foseptik çukuru kazımı sırasında, 80 metre uzunluğunda Orta Çağ Dönemi'ne ait tünel yapısı belirlendi. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, 'Yaklaşık 80 metre uzunluğunda, diğer 2 tünelde 20 metre uzunluğunda fakat çökmeler oluştuğu için net bir uzunluk veremiyoruz.' şeklinde bilgi verdi.

03 Eylül 2021, Cuma 15:07 Son Güncelleme:
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Hacı Güngör, merkeze bağlı Boğazkaya köyünde evinin bahçesine foseptik çukuru kazdığı sırada tünel yapısıyla karşılaşması üzerine durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

80 METRE UZUNLUĞUNDA

Ekipler ip sarkıtarak girdikleri ve inceleme yaptıkları 80 metre uzunluğundaki tünelin Orta Çağ Dönemi'ne ait olduğunu ve 3 kola ayrıldığını tespit etti.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, kendilerine gelen bilgi sonrası ekiplerin alana giderek inceleme yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Bölgede daha önceleri sondaj çalışması yapıldığı için tünelin içerisinde yer yer çökmeler oluşmuş. İnsan eliyle yapılmış olan izleri gördük. Orta Çağ dönemine ait olan bu tünel yapısı önemli bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 80 metre uzunluğunda, diğer 2 tünelde 20 metre uzunluğunda fakat çökmeler oluştuğu için net bir uzunluk veremiyoruz." dedi.

TESCİL İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Müze Müdürlüğü ekiplerince, tünel yapısının tescili için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna başvurduğu öğrenildi.

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