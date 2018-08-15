Adıyaman'da askeri araca bombalı saldırı

Adıyaman'da terör örgütü PKK mensuplarınca askeri aracın geçişi sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda bir uzman çavuş yaralandı

15 Ağustos 2018, Çarşamba 00:19 Son Güncelleme:
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Adıyaman'da askeri araca bombalı saldırı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, merkeze bağlı Kaş köyü yakınlarındaki bir mermer ocağı şantiyesi terör örgütü mensuplarınca ateşe verildi.

İhbar üzerine olay yerine hareket eden Jandarma ekiplerinin bulunduğu zırhlı araca, mermer ocağına yaklaştığı sırada bombalı saldırı düzenlendi.

BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI

Zırhlı aracın zarar gördüğü saldırıda bir uzman çavuş yaralandı. Yaralı asker, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri bölgede operasyon başlattı.

Öte yandan, ateşe verilen şantiyede hasar oluştuğu öğrenildi.

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