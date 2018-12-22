Madende işçi olarak çalışan Güral Karadoğan, tünelde olduğu sırada göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan Karadoğan, arkadaşlarının yardımıyla enkaz altından çıkarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Karadoğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Karadoğan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.