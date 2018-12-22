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Adıyaman'da bakır madeninde göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Adıyaman’da, bakır madeninde meydana gelen göçükte Güral Karadoğan (20), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

22 Aralık 2018, Cumartesi 22:02
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Adıyaman'da bakır madeninde göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Madende işçi olarak çalışan Güral Karadoğan, tünelde olduğu sırada göçük meydana geldi. 

Göçük altında kalan Karadoğan, arkadaşlarının yardımıyla enkaz altından çıkarıldı. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Karadoğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 

Karadoğan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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