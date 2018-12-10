Adıyaman'da cami musluklarını çalan kişi yakalandı

Adıyaman'da bir camideki muslukları çalarken görüntülenen hırsız polis ekiplerince yakalandı

10 Aralık 2018, Pazartesi 21:44 Son Güncelleme:
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Adıyaman'da cami musluklarını çalan kişi yakalandı

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Abdülkadir Geylani Camii'ne gelen A.A., caminin abdesthane bölümüne girerek 10 adet demir musluğu çaldı.

VATANDAŞLAR HABER VERDİ

Zanlı güvenlik kameralarına yakalanırken, durumu fark eden vatandaşlar polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri, zanlıyı kent merkezinde yakaladı.

Gözaltına alınan şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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