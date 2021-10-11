Türkiye Adıyaman'da özel harekat destekli operasyon

Adıyaman'da özel harekat destekli operasyon

Türkiye

Adıyaman'da özel harekat destekli operasyon

Adıyaman'da özel harekat polislerinin de katıldığı uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

11 Ekim 2021, Pazartesi 09:15 Son Güncelleme:
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, önceden belirlenen farklı adreslere sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, adreslerde arama yapıldı.

Gözaltına alınan 5 kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

AA

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