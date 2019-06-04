Eskisaray Mahallesi'nde 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, Mert B. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

112 acil servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.