Adıyaman'da taşlı ve sopalı kavga: 2 yaralı
Adıyaman'da, 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı
Eskisaray Mahallesi'nde 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, Mert B. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
112 acil servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.