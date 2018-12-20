Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde düzenlenen arama kurtarma ve yangın tatbikatında sağlık ekibi, senaryo gereği yaralı rolünü oynayan kişiyi ambulanstan indirirken yere düşürdü.

ÇALIŞANLARA BİLGİ VERİLDİ

Tatbikat öncesinde çalışanlara, hastanede olası bir yangında ve depremde yapılması gerekenler, yangının çıkış nedenleri ve alınması gereken önlemler ile hastaların nasıl tahliye edileceği konusunda bilgi verildi.

YARA ALMADI

Daha sonra senaryo gereği binada yangın çıktığının fark edilmesiyle görevliler, hastaları acil çıkış kapılarından tahliye ederek güvenli alana taşıdı.

Hasta nakil ambulansında görevli personel, senaryo gereği yaralı rolünü oynayan kişilerden birini bahçede oluşturan güvenli alanda sedyeyle ambulanstan indirirken yere düşürdü.

Söz konusu kişi yara almazken, tatbikat kaldığı yerden devam etti.