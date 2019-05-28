Kaza, Kahta-Adıyaman yolu Sanayi Kavşağında meydana geldi. Rifat Çabas (41) yönetimindeki otomobil ile Yakup Işık (42) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Meydana gelen kazada iki sürücü ve araçta bulunan Mahmut Mert Aladağ yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Yakup Işık’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrar açıldı.

ADIYAMAN (İHA)