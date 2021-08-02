Türkiye Adıyaman'da trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Adıyaman'da trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Adıyaman'da trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Adıyaman'da, iki otomobil ile traktörün karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 01:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, gece saatlerinde Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.

Tarladan dönen Sinan Bayır yönetimindeki 02 HU 038 plakalı traktör, Hacı Boyraz'ın kullandığı 22 SA 184 ve sürücüsü öğrenilemeyen 02 HC 767 plakalı otomobile çarptı. Kazada; araçlarda bulunan Nebi Delibalta, Hayrunisa Delibalta, Hacire Delibalta, Irmak Delibalta, Muhammed Ali Delibalta, Simgenur Boyraz, Leyla Boyraz ve İrem Kıskaç yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)

İlgili Haberler
Nişan töreni sırasında balkon çöktü: Çok sayıda yaralı var


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Felaket içinde felaket yaşamak bizimkisi…
Şirin Sever
Rauf Tamer
Mutlugiller
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Gelecekte daha çok yangın yaşanabilir
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Teknoloji devlerinin CEO'larından altın öneriler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Aşı karşıtları buna ne diyecek?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Tanju Özcan vakası
Oral Çalışlar
Banu Şen
Kazdağları'nın eteğindeki cennet Çanakkale
Banu Şen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Varank'tan yerli aşı açıklaması