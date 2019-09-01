Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil sona ererken, yargılamalara devam edilecek. İnternette sıklıkla Adli tatil bitti mi? Yeni adli yıl ne zaman başlıyor? soruları aratılıyor. İşte adli yıl ile ilgili merak edilenler…

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil sona ererken, yargılamalara pazartesi günü itibarıyla devam edilecek. 20 Temmuz’da başlayan adli tatil boyunca adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verildi.

Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtayda da bu süreçte nöbetçi heyetler görev yaptı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında yer almadı.

TBM´DEN ADLİ TATİL UYARISI!

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Başkanlığı´ndan, 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak adli tatil sonrasıyla ilgili yapılan uyarıda adli tatilde görülemeyecek olan iş ve davalarla ve cevap verilmeyen tebligatlarla ilgili sürelerin bitiş tarihi adli tatile rastlamışsa, adli tatilin bittiği günden itibaren bu sürelerin kendiliğinden bir hafta daha uzayacağı belirtildi.