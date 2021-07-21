Adli tatil yargıda toplu izin kullanımı anlamına geliyor ve adli tatil süresince normal davalara ara veriliyor. 2021 yılı adli tatil hakkında belirlenen esaslar, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’nin 25 Haziran 2021 genelgesi ile kamuoyuna duyuruldu. İşte, 2021 adli tatil başlangıç ve bitiş tarihleri ve merak edilen soruların yanıtları…

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTECEK 2021?

Adli tatil her yıl aynı tarihlerde uygulanıyor. Bu kapsamda, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. Maddesinde yer alan bilgilere göre, adli tatil her yıl 20 Temmuz'da başlıyor, 31 Ağustos'ta sona eriyor. Yeni adli yıl ise 1 Eylül’de başlıyor.

Adli tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, acil nitelik taşıyan ve tutuklusu olan davalara bakıyor. Yüksek yargı organları Yargıtay ve Danıştay’da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Anayasa Mahkemesi adli tatil kapsamına girmiyor.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALARA BAKILIR?

Adli tatilde görülen bazı davalar ise şu şekilde;