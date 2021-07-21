Adli tatil ne zaman başlıyor ne zaman bitecek 2021? Adli tatilde hangi davalara bakılır?
Adli tatil süresince pek çok davaya ara verilecek, sadece nöbetçi mahkemeler acil niteliği taşıyan davalara bakacak. Peki, Adli tatil ne zaman başlıyor ne zaman bitecek 2021? Adli tatilde hangi davalara bakılır? İşte ayrıntılar…
21 Temmuz 2021, Çarşamba 16:27 Son Güncelleme:
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Adli tatil yargıda toplu izin kullanımı anlamına geliyor ve adli tatil süresince normal davalara ara veriliyor. 2021 yılı adli tatil hakkında belirlenen esaslar, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’nin 25 Haziran 2021 genelgesi ile kamuoyuna duyuruldu. İşte, 2021 adli tatil başlangıç ve bitiş tarihleri ve merak edilen soruların yanıtları…
ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTECEK 2021?
Adli tatil her yıl aynı tarihlerde uygulanıyor. Bu kapsamda, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. Maddesinde yer alan bilgilere göre, adli tatil her yıl 20 Temmuz'da başlıyor, 31 Ağustos'ta sona eriyor. Yeni adli yıl ise 1 Eylül’de başlıyor.
Adli tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, acil nitelik taşıyan ve tutuklusu olan davalara bakıyor. Yüksek yargı organları Yargıtay ve Danıştay’da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Anayasa Mahkemesi adli tatil kapsamına girmiyor.
ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALARA BAKILIR?
Adli tatilde görülen bazı davalar ise şu şekilde;
- Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler
- İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
- Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
- Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
- İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar. Talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.
- Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.